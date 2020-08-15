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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на следующей неделе приступит к реализации плана по восстановлению санкций ООН против Ирана. 14 августа Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.В источнике
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МИР 24

Нетаньяху назвал возмутительным отклонение резолюции ООН по Ирану

МИР 24вчера в 15:56
Интерфакс

Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

Интерфакс19:01
Коммерсантъ

Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

Коммерсантъ19:59
РБК

Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана

РБК19:32
РИА Новости

Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана

РИА Новости18:08
ТАСС

Трамп анонсировал работу над возвращением санкций ООН против Ирана на следующей неделе

ТАСС19:30
Взгляд.ру

Помпео посетовал на решение Парижа и Лондона не поддерживать оружейное эмбарго против Ирана

Взгляд.рувчера в 09:13

Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей

Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана.
Коммерсантъ14 августа в 13:53

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Лукашенко отметил, что у него состоялся обстоятельный разговор с российским президентом о ситуации в Белоруссии и добавил, что был удивлен тем, что Путин прекрасно был осведомлен о происходящем в республике.
Известия20:25
3,4K

В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
1,4K

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомостивчера в 08:53
1,6K

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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МВД пригрозило водителям уголовной ответственностью за нелегальный техосмотр

Российских водителей будут привлекать к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без необходимой аккредитации, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Коммерсантъ19:51
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Карпин после поражения «Ростова» назвал «Зенит» лучшей командой России

Валерий Карпин рассказал о том, как поблагодарил за игру свою футбольную команду «Ростов», которая дома уступила петербургской команде «Зенит» со счетом 0:2. Слова главного тренера футбольной команды с юга приводят РИА Новости.
Невские Новости17:55

Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США

В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.
Вести.Ru18:43