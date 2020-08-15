Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на следующей неделе приступит к реализации плана по восстановлению санкций ООН против Ирана. 14 августа Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.