Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана
Смотрите также
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Посол Белоруссии в Словакии заявил о своей поддержке протестующих
Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Менее чем за сутки новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Из-за Fortnite: Epic Games подала в суд на компанию Google
Российские вертолетоносцы будут оснащены беспилотниками
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Конгрессмены США «взбесились» из-за испытаний С-400 на F-16 в Турции
Путин предложил провести встречу глав стран-членов СБ ООН по Ирану
Госдеп ответил Путину на предложение провести саммит по Ирану
Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на следующей неделе приступит к реализации плана по восстановлению санкций ООН против Ирана. 14 августа Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.В источнике
Подробнее о событии