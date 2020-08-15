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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на следующей неделе приступит к реализации плана по восстановлению санкций ООН против Ирана. 14 августа Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.В источнике
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РБК

Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана

РБК19:32
ТАСС

Трамп анонсировал работу над возвращением санкций ООН против Ирана на следующей неделе

ТАСС19:30
МИР 24

Нетаньяху назвал возмутительным отклонение резолюции ООН по Ирану

МИР 24вчера в 15:56
РИА Новости

Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана

РИА Новости18:08
Интерфакс

Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

Интерфакс19:01
Взгляд.ру

Помпео посетовал на решение Парижа и Лондона не поддерживать оружейное эмбарго против Ирана

Взгляд.рувчера в 09:13
RT на русском

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русскомвчера в 00:40

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Пушков оценил фиаско США в Совбезе ООН

США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.
News.ru23:17