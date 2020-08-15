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Интерфакс
Интерфакс

Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

США планируют на следующей неделе приступить к реализации плана по восстановлению санкций ООН против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.В источнике
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РИА Новости

Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана

РИА Новости18:08
Интерфакс

Трамп анонсировал восстановление санкций ООН против Ирана

Интерфакс19:01
МИР 24

Нетаньяху назвал возмутительным отклонение резолюции ООН по Ирану

МИР 24вчера в 15:56
РБК

Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана

РБК19:32
ТАСС

Трамп анонсировал работу над возвращением санкций ООН против Ирана на следующей неделе

ТАСС19:30
Взгляд.ру

Помпео посетовал на решение Парижа и Лондона не поддерживать оружейное эмбарго против Ирана

Взгляд.рувчера в 09:13
RT на русском

Советник Трампа заявил о поражении США в СБ ООН

RT на русскомвчера в 00:40

Эксперт рассказал, как «умные» телевизоры могут следить за людьми

По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры, — заявил специалист.
Вечерняя Москва21:09

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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