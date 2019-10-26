Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома. Поводом для пересмотра решения называется «прогресс в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности».
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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду позиций

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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
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