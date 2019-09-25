Политика

РЕН ТВРЕН ТВТрамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией

Американский лидер Дональд Трамп отметил "большой прогресс" в российско-украинских отношениях. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США посоветовал "продолжать в том же духе". Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность Трампу за поддержку.
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Трамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией

РЕН ТВ18:48

Трамп заявил, что в отношениях Украины и РФ за последние месяцы достигнут большой прогресс

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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