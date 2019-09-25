Американский лидер Дональд Трамп отметил "большой прогресс" в российско-украинских отношениях. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США посоветовал "продолжать в том же духе". Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность Трампу за поддержку.

Трамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией

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