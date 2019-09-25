Политика
РЕН ТВТрамп дал Зеленскому совет по отношениям с Россией
Американский лидер Дональд Трамп отметил "большой прогресс" в российско-украинских отношениях. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава США посоветовал "продолжать в том же духе". Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность Трампу за поддержку.
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Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Происшествия
Пропавшего под Тюменью младенца нашли мертвым
Пятимесячного Богдана, который пропал в городе Заводоуковск Тюменской области, нашли мертвым.
Известия 08:37
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Ранее Трамп поставил ультиматум по помощи Украине. Также глава Украины Владимир Зеленский признал правоту Трампа на 1000%.
Газета.Ru 21:43
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Футбол
Олег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Спорт БИЗНЕС Online 14:54
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).
ТАСС 18:15
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Авто
Toyota показала новую версию Corolla TREK
Компания Toyota выпустила особую внедорожную версию Corolla Touring Sports Estate совместно с американским производителем велосипедов, компанией TREK.
Тарантас Ньюс вчера в 03:55
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 23 сентября в 03:21
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Лавров назвал позором историю с визами США для делегации России в ООН
Задержка и отсутствие американских виз для российской делегации на Генассамблее ООН является настоящим позором для Соединенных Штатов.
Ридус вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Автоспорт
Даниил Квят рассказал, готовит ли Келли Пике борщ
Спорт-Экспресс 19:30
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Политика
Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.
РБК 15:01
Футбол
«Аталанта» уверенно обыграла «Рому» в ее логове
В одном из центральных матчей пятого тура Серии А «Рома» играла с «Аталантой».
Евро-футбол.ру 14:59