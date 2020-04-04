Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТрамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

Низкие нефтяные мировые цены заставят Россию и Саудовскую Аравию пойти на снижение добычи «черного золота». Об этом 4 апреля заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, Россия и Саудовская Аравия провели увеличение нефтяного производства.
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«Стала дешевле воды»: Трамп высказался о сокращении добычи нефти

Московский Комсомолец01:44

Дональд Трамп утверждает, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

Эхо Москвывчера в 21:07

Трамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

ИА Красная Весна00:17

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Lenta.ru00:04

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Интерфаксвчера в 23:33

«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

Комсомольская правда00:30

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

РБКвчера в 19:07
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Комментарии

Общество

Правительство одобрило меры помощи россиянам, застрявшим за границей

Правительство выделит из резервного фонда деньги для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения на сайте кабмина.
РИА Новости 02:49
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Биатлон

Мартен Фуркад рассказал о последнем разговоре с Логиновым

Inc-news.ru вчера в 04:18
Общество

В Самарской области продлили усиленный режим самоизоляции до 12 апреля

Режим самоизоляции продлили для всех жителей Самарской области до 12 апреля, а люди старше 65 лет должны оставаться дома до 30 апреля.
Другой город (Самара) 00:31
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом на территории Тульской области усилены

Для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями минздрав Тульской области организовал горячую линию.
Московский Комсомолец Тула 00:59
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Космос

Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы

Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
Российская газета вчера в 06:36
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Кино

Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»

Игромания.ру вчера в 09:53
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости вчера в 14:07
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Общество

Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Актуальные Новости вчера в 11:14
Армия и оружие

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:14
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 3 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 972,3 тыс. человек.
РБК 02:08
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Футбол

Прядкин заявил о планах доиграть сезон РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о желании доиграть прерванный из-за эпидемии коронавируса сезон, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport 01:05
Общество

В США установлен рекорд по безработице

За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
МонаВиста вчера в 08:08
Армия и оружие

Три десятка противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» поступили в РВСН

Вестник Мордовии 02 апреля в 16:53
Происшествия

У жителя Ижевска с лайнера Costa Magica подтвержден коронавирус

Вести.Ru 02:00
Общество

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Энергетика

Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в заговоре против США

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим заявил, что кризис на рынке нефти мог быть вызван согласованными действиями России и Саудовской Аравии с целью обанкротить американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.
Ридус вчера в 17:20
Общество

Пермская журналистка Анастасия Петрова скончалась от коронавируса

АиФ Пермь 02 апреля в 02:16
Футбол

Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

Сам же УЕФА все еще рассчитывает доиграть сезон, несмотря на паузу, которая возникла из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:41
Игры

NVIDIA продемонстрировала видеоигру Minecraft с трассировкой лучей

Megaobzor.com 01 апреля в 04:53
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