Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТрамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем

Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
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с чего всё началось
"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал он в среду на своей странице в Twitter
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