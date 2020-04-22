с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.

Общество Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России "Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 46

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 387

Общество Новый главред «Ведомостей» запретил критиковать поправки Конституции Редактор газеты «Ведомости» Ксения Болецкая рассказала о новых правилах исполняющего обязанности главного редактора газеты «Ведомости» Андрея Шмарова. 3

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 627

Общество Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1K

Общество Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия. 25

Экономика Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. 622

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 8,4K

Экономика «Мечел» продал Эльгинское месторождение «Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет. 6

Технологии В финал хакатона ЮНЕСКО «CodeTheCurve» прошли три российские команды В первом туре хакатона, организованного ЮНЕСКО для поддержки молодых новаторов, ученых и дизайнеров в разработке цифровых решений против коронавируса, победили три команды из Сколтеха и Московского физико-технического института, они прошли в финал.

Шоу-бизнес Владимир Яглыч стал отцом во второй раз Владимир Яглыч стал отцом во второй раз О радостном событии 36-летний актер рассказал сам, выложив в Instagram кадр из мультика "Король Лев".

Происшествия Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело. 196

Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении подписать указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест собственных граждан, сообщается на сайте РИА Новости. 163

Футбол Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется. 3