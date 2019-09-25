с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп разрешил обнародовать полную стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Политика Лавров выразил «благодарность» США за получение визы Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Футбол Матвеев: «Краснодар» должен был использовать свои моменты в матче КР Футболисты "Краснодара" контролировали ход матча Кубка России против "Нижнего Новгорода", но грубая ошибка привела к поражению, заявил главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.

Экономика Магаданэнерго: ООО «Магадан Фрэш» задолжало более 1 млн рублей за электричество По данным энергетиков, в результате несанкционированного подключения ООО "Магадан Фрэш" потребило электричества более чем на 1 млн 107 тыс рублей.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Происшествия Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Технологии В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.

Происшествия Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Шоу-бизнес Анна Калашникова заявила, что у набросившегося на журналистов Константина Богомолова комплексы Анна Калашникова в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" Напомним, что накануне свадьбы с Ксенией Собчак, которая состоялась 13 сентября, Богомолов напал на журналиста НТВ в коридоре "Останкино".

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.

Политика Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером Европейский союз является ненадежным партнером для России.

Политика МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов» Пекин не стремится к мировой гегемонии и не собирается играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить Соединенные Штаты с их позиции в мире.

Космос Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Политика Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.