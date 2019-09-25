Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceТрамп разрешил обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп разрешил обнародовать полную стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
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с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал
 он.
RT на русскомвчера в 18:43

Подробнее о событии

Опубликована расшифровка разговора Трампа с Зеленским

ТК Звезда10:08

Трамп одобрил публикацию телефонного разговора с Зеленским

РИА Новостивчера в 14:18

Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Трампа с Зеленским

РБКвчера в 20:18

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ТАССвчера в 19:30

Трамп: Киев разрешил опубликовать стенограмму беседы с Зеленским

RT на русскомвчера в 18:43

Трамп разрешил опубликовать расшифровку его телефонного разговора с Зеленским

Дождьвчера в 14:51

Власти Украины разрешили опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Коммерсантъ03:11
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
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