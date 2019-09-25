Политика
Rambler News ServiceТрамп разрешил обнародовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп разрешил обнародовать полную стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал он.RT на русскомвчера в 18:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Политика
Лавров выразил «благодарность» США за получение визы
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Народные новости вчера в 20:59
Футбол
Матвеев: «Краснодар» должен был использовать свои моменты в матче КР
Футболисты "Краснодара" контролировали ход матча Кубка России против "Нижнего Новгорода", но грубая ошибка привела к поражению, заявил главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.
РИА Новости 15:22
Экономика
Магаданэнерго: ООО «Магадан Фрэш» задолжало более 1 млн рублей за электричество
По данным энергетиков, в результате несанкционированного подключения ООО "Магадан Фрэш" потребило электричества более чем на 1 млн 107 тыс рублей.
MagadanMedia.ru 19:34
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Происшествия
Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле
При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета вчера в 08:58
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года.
РБК 15:22
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости 16:19
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Технологии
В продаже появился робопес Boston Dynamics Spot
Американская компания Boston Dynamics готова начать продажи популярного в сети робопса Spot - ранее он назывался SpotMini.
Вечерний курьер 08:17
Общество
Представлена гендерно-нейтральная «Барби»
Компания Mattel представила гендерно-нейтральных кукол Barbie.
Lenta.ru 08:27
Происшествия
Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Анна Калашникова заявила, что у набросившегося на журналистов Константина Богомолова комплексы
Анна Калашникова в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" Напомним, что накануне свадьбы с Ксенией Собчак, которая состоялась 13 сентября, Богомолов напал на журналиста НТВ в коридоре "Останкино".
Вокруг ТВ вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Кино
Джоне Хиллу предложили роль злодея в новом фильме о Бэтмене
Афиша Daily вчера в 01:44
Автоспорт
Квят в Сочи: готовит шашлык и удивляет Шипачева
Спорт-Экспресс 16:55
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Европейский союз является ненадежным партнером для России.
РБК 19:20
Футбол
Месси получил травму мышц бедра
РИА Новости 14:18
Политика
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Пекин не стремится к мировой гегемонии и не собирается играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить Соединенные Штаты с их позиции в мире.
Комсомольская правда 06:21
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
REGNUM вчера в 16:58
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24