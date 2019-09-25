Политика
Газета.RuТрамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
Вечерняя Москва 06:18
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала откровенный снимок в бикини с отдыха
Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram очередной откровенный снимок.
Дни24 13:45
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Европейский союз является ненадежным партнером для России.
РБК 19:20
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
РИА Новости 23 сентября в 22:31
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Происшествия
Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле
При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Авто
В Канаде 3000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации
Почти 3000 единиц BMW и MINI 2014 года выпуска при транспортировке в Канаду пострадали от шторма в порту Галифакс и стали неликвидными.
Letnews.ru 06:01
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 04:12
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Зеленский оценил возможность подключения США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США, а также другие страны для участия в переговорах в «нормандском формате», если состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не будет работать.
ФАН 19:37
Политика
Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета 05:04
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Общество
Чайка: проблема лесных пожаров остаётся «крайне острой»
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании в Красноярске 25 сентября назвал проблему лесных пожаров «крайне острой».
REGNUM 05:44
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Кино
Звезды «Парка Юрского периода» снимутся в новом фильме про динозавров
Официально объявлено, что звезды «Парка Юрского периода» снимутся в третьей части «Мира Юрского периода».
REGNUM 07:54
Финансы
Почти 7 млрд рублей выделят из бюджета на образование и Рособрнадзор
В проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2021–2022 годов предусмотрено финансирование Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в размере почти семи миллиардов рублей.
Телеканал 360° 19:47
Шоу-бизнес
Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии
Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru 07:19
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Футбол
Промес оформил хет-трик в матче с «Фортуной»
Спорт-Экспресс 16:44
Политика
В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт
В Госдуме предложили запретить лотерею на получение грин-карты в России.
Дни.ру 07:07
Кино
Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»
В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма 02:11