Политика
Газета.RuТрамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
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Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:41, Вашингтон
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