Политика
Газета.RuТрамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
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Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
Комсомольская правдавчера в 14:51
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
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Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен.
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Бомбардир.ру 02:31
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Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
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Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
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Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине
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Рамблер вчера в 16:26
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Умер защищавший Кокорина адвокат
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Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
НАТО отвергло предложение Путина о моратории на размещение ракет
Ранее 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД).
Lenta.ru вчера в 13:57
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Путешествия
Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке»
Более половины опрошенных россиян (54%) при переходе на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освободившееся время на путешествия.
Газета.Ru 01:23
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Армия и оружие
Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника
Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил.
Эхо Москвы 02:04
Наука
Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями
Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 вчера в 09:52
Кино
Матвиенко поздравила Басилашвили с 85-летием
Неповторимая игра народного артиста СССР Олега Басилашвили всегда определяет атмосферу фильмов и спектаклей с его участием, которые хочется пересматривать, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме в день 85-летия артиста.
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Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
РИА Новости вчера в 09:25
Экономика
Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями
Росстат сравнил пенсии в разных регионах России. В среднем российские пенсионеры получают по 14,2 тысячи рублей в месяц.
АБН вчера в 03:15
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В Mudita создали телефон для тех, кто устал от смартфонов
Профиль вчера в 20:00
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок
Российская газета 24 сентября в 02:39
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
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Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
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Путешествия
Доступ туристов из Китая в Царское село будет ограничен
Посещение китайцами музея-заповедника "Царское Село" создают проблемы для российских посетителей, поэтому потоки туристов из России и из-за границы будут разведены по дням недели.
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Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26