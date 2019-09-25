Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
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