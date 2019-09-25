Политика
Газета.RuТрамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
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Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Футбол
«Енисей» проиграл «Зениту» и лишил фаната секса
Красноярский «Енисей» уступил петербургскому «Зениту» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России и извинился перед фанатом, который получил бы секс с девушкой в случае положительного исхода игры.
Lenta.ru 15:00
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил 3 года строгого режима
Виновник кражи бизнесмен Денис Чуприков получил три года заключения и наказание будет отбывать в колонии строгого режима.
Российская газета 09:35
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
78.ru 18:05
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Футбол
УЕФА расширил три высших дивизиона Лиги наций до 16 команд
Дивизионы А и B, которые ранее включали в себя 12 команд, а также дивизион C, в котором находилось 15 сборных, будут расширены до 16 команд.
Sportbox.RU вчера в 14:28
Происшествия
Экс-глава эстонского филиала Danske Bank найден мертвым
Полиция Эстонии обнаружила тело бывшего главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:26
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Политика
Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с участия в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт 23 сентября в 16:52
Космос
Роскосмос отложил запуск «Протона-М»
Роскосмос объявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками на борту был отложен.
ТК Звезда вчера в 02:03
Политика
Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия.
Lenta.ru вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом
Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.
Srnsk 12:27
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Российская газета 13:51
Происшествия
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Никто не мог предположить, что все закончится трагедией: на летних каникулах Лида умерла от истощения.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина родила второго ребенка
Своему избраннику, 56-летнему миллиардеру Владиславу Доронину модель родила ребенка еще месяц назад, но рассекретила это лишь сейчас.
Летидор 14:12
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
ТАСС 14:04
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00