Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я искреннее надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением.

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.

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