Политика
Газета.RuТрамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
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Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я искреннее надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРоссийская газета вчера в 16:58
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Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
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