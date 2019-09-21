Политика
РЕН ТВТрамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена
Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
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Трамп, по некоторым данным, добивался от Зеленского помощи в расследовании против Байдена
Эхо Москвывчера в 18:08
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Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика
МИД раскритиковал Европарламент из-за «антисоветской» резолюции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятая накануне резолюция Европарламента об исторической памяти является попыткой уравнять СССР и нацистскую Германию.
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Происшествия
В Рязанской области упал беспилотник
RT на русском 04:25
Армия и оружие
Осенью на Украине призовут более 15 тыс. граждан — Минобороны Украины
На Украине во время осеннего призыва в ВСУ и другие формирования отправятся 15,2 тыс. человек, заявил начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов, сообщило 20 сентября информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 14:22
Происшествия
Корреа выведен из искусственной комы
Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа был выведен из искусственной комы, сообщают французские СМИ.
Газета.Ru 03:15
Футбол
Чернышов: «Конечно, я мог бы вернуть „Спартак“ на лидирующие позиции. Есть понимание, как работать»
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов выразил готовность взяться за работу в клубе. Москвичи проиграли четыре последних матча.
Бомбардир.ру вчера в 17:30
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com вчера в 06:05
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.
ТАСС вчера в 06:34
Политика
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
BFM.ru 02:46
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Детям Максима Галкина и певицы исполнилось 6 лет. На фанатской странице дочери Аллы Пугачевой Лизы опубликована поздравительная публикация.
OAnews 18 сентября в 02:54
Здоровье
Онколог рассказал, как вовремя обнаружить самый агрессивный рак мозга
Онколог заметил, что распознать это онкологическое заболевание на ранних стадиях трудно, а когда опухоль становится агрессивной, лечение не всегда эффективно.
Слово и Дело 02:55
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались официальные продаж новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max, представленных Apple 10 сентября.
Моллы.Ru вчера в 05:07
Армия и оружие
В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Военное дело 18 сентября в 05:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
Экономика
Минфин России одобрил строительство платной трассы до Канаша
Министр уточнил, что Минфин одобрил строительство двух участков платной трассы «Москва – Казань», которая в будущем станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
Мой город Чебоксары 19 сентября в 07:42
Футбол
Эксперты верят в победу «Интера» в «Миланском дерби»
Ну что, четвертый тур Серии А дарит нам незабываемое «Миланское дерби». Естественно, что данный поединок является центральным матчем тура.
ODDS.ru вчера в 00:34
Политика
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна 19 сентября в 23:04
Политика
Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
RT на русском вчера в 11:56
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня вчера в 08:18
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Общество
«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан
Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
ТАСС 18 сентября в 22:52