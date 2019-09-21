Политика

РЕН ТВРЕН ТВТрамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
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Трамп восемь раз просил Зеленского помочь в расследовании против сына Байдена

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Трамп потребовал от Зеленского помочь с расследованием против Байдена

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Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена

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Эхо Москвывчера в 18:08
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На Украине во время осеннего призыва в ВСУ и другие формирования отправятся 15,2 тыс. человек, заявил начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов, сообщило 20 сентября информационное агентство УНИАН.
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Корреа выведен из искусственной комы

Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа был выведен из искусственной комы, сообщают французские СМИ.
Газета.Ru 03:15
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов выразил готовность взяться за работу в клубе. Москвичи проиграли четыре последних матча.
Бомбардир.ру вчера в 17:30
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
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Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым

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Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.
ТАСС вчера в 06:34
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет

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Слово и Дело 02:55
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В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

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Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
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Минфин России одобрил строительство платной трассы до Канаша

Министр уточнил, что Минфин одобрил строительство двух участков платной трассы «Москва – Казань», которая в будущем станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
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Эксперты верят в победу «Интера» в «Миланском дерби»

Ну что, четвертый тур Серии А дарит нам незабываемое «Миланское дерби». Естественно, что данный поединок является центральным матчем тура.
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Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров

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Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
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Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
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В Азовском море пропал катер с тремя людьми

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Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

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Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
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Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
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