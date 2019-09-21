Политика

РЕН ТВРЕН ТВТрамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора, требуя начала расследования в отношении сына бывшего кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Трамп восемь раз просил Зеленского помочь в расследовании против сына Байдена

Интерфаксвчера в 19:21

Трамп давил на Зеленского для расследования против сына Байдена

РЕН ТВвчера в 16:21

Трамп, по некоторым данным, добивался от Зеленского помощи в расследовании против Байдена

Эхо Москвывчера в 18:08

WSJ: Трамп добивался от Зеленского помощи в расследовании в отношении Байдена

ТАССвчера в 16:51

WSJ: Трамп 8 раз требовал от Зеленского расследовать сына Байдена

Газета.Ruвчера в 16:44

Трамп потребовал от Зеленского помочь с расследованием против Байдена

Взгляд.рувчера в 18:11

WSJ узнала о давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора

РБКвчера в 15:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

«Нафтогаз Украины» рассчитал стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет.
РБК вчера в 23:39
Хоккей

«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Газета.Ru вчера в 14:38
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58
Политика

Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском вчера в 12:09
Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 19 сентября в 15:00
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19 сентября в 19:21
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в селе на Украине

Микки Рурк, киноактер из США, во время беседы с журналистами рассказал о том, что хочет, чтобы его похороны устроили в деревне Загорцы, расположенной на территории Украины.
Discover24 вчера в 06:54
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Во Владивостоке загорелся торговый центр

Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Футбол

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым

"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости вчера в 13:51
Футбол

21 сентября. 19:00. Видеотрансляция матча «Муром» — «Долгопрудный»

Матч 10-го тура Олимп-Первенства среди клубов в группе «Запад» пройдет начнется на стадионе имени Виктора Лосева.
Еженедельник Футбол вчера в 06:10
Политика

Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров

Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Армия и оружие

В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ

Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.
News.ru 19 сентября в 22:38
Политика

Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 19 сентября в 04:57
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Армия и оружие

Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.
Газета.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели

Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ вчера в 20:32
Политика

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде

РБК вчера в 22:45
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК вчера в 10:35
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Авто

Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 19 сентября в 03:32
Технологии

У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Происшествия

Борец с терроризмом из ФСБ не усмотрел за подчиненными и лишился должности

Военный суд отказался восстановить в должности одного из руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Крым подполковника Игоря Егорова, который отвечал на полуострове за борьбу с терроризмом.
Lenta.ru вчера в 21:52
Футбол

«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот

Спорт день за днем вчера в 12:29
Политика

Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой «Наше место» прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Экономика

ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС вчера в 05:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное