Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату
Смотрите также
Лоза усомнился, что Утяшева сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
В Белоруссии наблюдаются перебои с интернетом в день голосования
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Число митингующих в поддержку Фургала хабаровчан продолжает снижаться
Еще два российских журналиста задержаны на выборах в Минске
Истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
Столкновения между протестующими и силовиками возобновились в Бейруте
Олимпийская чемпионка Ильиных стала тренером в академии Плющенко
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
Мать Тимати снова проявила симпатию к экс-жене рэпера Шишковой
Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Авиакомпании России и Турции в понедельник возобновят рейсы на курорты
Система ПВО С-300 развернута в районе ливийского города Сирт
Трамп подписал указ о финансовой помощи американцам в обход Конгресса
Безработные США лишатся госпомощи при отказе штатов покрыть 25% суммы
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
В Белоруссии не хватило бюллетеней на ряде избирательных участков
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
В случае, если президента переизберут, Трамп пообещал сохранить данную меру в силе. Также Трамп обещал освободить всех граждан от выплат по студенческим судам. Кроме того, был объявлен запрет на выселение за неуплаты аренды.В источнике
Подробнее о событии