Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату
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В случае, если президента переизберут, Трамп пообещал сохранить данную меру в силе. Также Трамп обещал освободить всех граждан от выплат по студенческим судам. Кроме того, был объявлен запрет на выселение за неуплаты аренды.В источнике
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