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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату

В случае, если президента переизберут, Трамп пообещал сохранить данную меру в силе. Также Трамп обещал освободить всех граждан от выплат по студенческим судам. Кроме того, был объявлен запрет на выселение за неуплаты аренды.В источнике
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REGNUM

Трамп заявил, что намерен покончить с налогом на зарплаты

REGNUM11:33
Известия

Демократы раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики

Известия21:54
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

Польский депутат не поверил в победу Лукашенко на выборах президента

Польским депутатом Робертом Тышкевичем заявлено, что Польша не верит в то, что Александр Лукашенко (на фото) одержал победу на выборах президента Белоруссии, заявлено в публикации издания "Лента.ру".
Ореанда-Новости14:49
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В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости14:15
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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