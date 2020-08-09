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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату

В случае, если президента переизберут, Трамп пообещал сохранить данную меру в силе. Также Трамп обещал освободить всех граждан от выплат по студенческим судам. Кроме того, был объявлен запрет на выселение за неуплаты аренды.В источнике
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REGNUM

Трамп заявил, что намерен покончить с налогом на зарплаты

REGNUM11:33
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб на ОИ в Атланте

Григорий Родченков, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, заявил в разговоре с Daily Mail, что во время Олимпиады в Атланте в 1996 году были скрыты «четыре или пять» положительных допинг-проб.
НТВ10:57

Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInform11:58
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
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«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томсквчера в 11:43