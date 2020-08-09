Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход Конгресса США
Смотрите также
Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Жена онкобольного Юдашкина впервые за долгое время показала фото с ним
В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
Манукян подарил Бузовой браслет за 3,5 млн рублей на годовщину
Lionsgate анонсировала пятую часть франшизы «Джон Уик»
Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни
Мать Тимати снова проявила симпатию к экс-жене рэпера Шишковой
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
В Нагасаки прошла церемония в память о жертвах атомной бомбардировки
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Снайдер показал новую версию Степпенвулфа
МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии
В демпартии США считают неконституционными последние указы Трампа
Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
Авиакомпании России и Турции в понедельник возобновят рейсы на курорты
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Президент США Дональд Трамп объявил о принятии ряда мер по поддержании экономики страны в обход Конгресса. Об этом глава государства сообщил в субботу, 8 августа, во время пресс-конференции.В источнике
Подробнее о событии