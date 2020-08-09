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Секрет фирмы
Секрет фирмы

Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату

Президент США объявил налоговые каникулы для тех, кто зарабатывает меньше $100 000 в год. Трамп уверен, что это решение поможет стимулировать экономику страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).В источнике
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Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
Экономика сегодня

Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Вечерняя Москва

Трамп распорядился приостановить выплаты налога с зарплат до конца года

Вечерняя Москва18:59
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

В Белоруссии началось основное голосование на выборах президента

Помимо Александра Лукашенко (глава Белоруссии с 1994 года) к выборам на пост президента допущены: Светлана Тихановская, супруга арестованного блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.
Новые Известия02:34

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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Резервы России в августе могут побить исторический рекорд

На начало 2020 года доля европейской валюты в российских резервах составляла 30,8%, доллара - 24,5%, золота - 19,5%. Управляющий директора рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин выразил уверенность, что уже на 7 августа международные резервы России могли достичь рекордной отметки, установленной в 2008 году, или даже превысить ее.
Ruposters.ru04:28
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Киев назвал новое условие возобновления подачи воды в Крым

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, официальный Киев рассмотрит варианты пуска воды по Северо-Крымскому каналу в сторону Крыма в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа.
Infox.ru03:11
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Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегоднявчера в 20:13
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