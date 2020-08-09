Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату
Смотрите также
В Домодедове мужчина с топором напал на лифтера жилого дома
В Белоруссии началось основное голосование на выборах президента
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей
Четверо не умевших плавать индийцев утонули в Волге в Волгограде
МЧС РФ в Бейруте перестало вести поиски выживших под завалами
В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Лукашенко заявил, что включать «Перемен» Цоя было подло
В июне в России умерло на 25 тыс. человек больше, чем в 2019 году
МВД завело дело на полицейских из-за подброса наркотиков
Поклонники Нюши назвали ее дочь Симбу копией отца
Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое
Киев назвал новое условие возобновления подачи воды в Крым
ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»
Врач сравнил опасность вируса SFTS и коронавируса
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Роналду может перейти из «Ювентуса» в «ПСЖ»
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Президент США объявил налоговые каникулы для тех, кто зарабатывает меньше $100 000 в год. Трамп уверен, что это решение поможет стимулировать экономику страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).В источнике
Подробнее о событии