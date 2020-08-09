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Секрет фирмы
Секрет фирмы

Трамп до конца года освободил 98% американцев от налогов на зарплату

Президент США объявил налоговые каникулы для тех, кто зарабатывает меньше $100 000 в год. Трамп уверен, что это решение поможет стимулировать экономику страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).В источнике
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Вечерняя Москва

Нэнси Пелоси назвала указы Трампа о поддержке экономики неконституционными

Вечерняя Москва10:19
Экономика сегодня

Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Газета.Ru03:59
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Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфакс14:00
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В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС14:44
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Польский депутат не поверил в победу Лукашенко на выборах президента

Польским депутатом Робертом Тышкевичем заявлено, что Польша не верит в то, что Александр Лукашенко (на фото) одержал победу на выборах президента Белоруссии, заявлено в публикации издания "Лента.ру".
Ореанда-Новости14:49
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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