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Президент США объявил налоговые каникулы для тех, кто зарабатывает меньше $100 000 в год. Трамп уверен, что это решение поможет стимулировать экономику страны на фоне пандемии коронавируса. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси).В источнике
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