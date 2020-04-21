Энергетика
Газета.RuТрамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter Белого дома.
Читать в источнике
Оценить
Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 17:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:29, Ашберн
Комментарии
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Происшествия
Житель Кузбасса получил условный срок за призывы к экстремизму
Суд назначил условный срок с испытательным сроком в два года жителю города Новокузнецка Кемеровской области за призывы в интернете сменить конституционный строй России с использованием насилия, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
РИА Новости 08:13
Энергетика
Цена нефти WTI стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
Финансы
Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru 21:22
Общество
Помещения филиала СВФУ в Нерюнгри использовались незаконно
Как установила прокуратура Нерюнгри, Техническим институтом на основании договора социального партнерства нежилое помещение было предоставлено в пользование ООО "Европа-Люкс".
SakhaNews 21:02
Общество
Куйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области
Решение было озвучено на заседании оперативного штаба Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении времени продажи алкогольной продукции.
Правда УрФО 08:27
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru 07:25
Здоровье
Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском 17:40
Общество
В Якутии увеличат пособие по безработице
Размер пособия по безработице для жителей Якутии, которые потеряли работу после 1 марта, увеличится в соответствии с районным коэффициентом.
ТАСС 17 апреля в 23:00
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости 16:25
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Общество
Петербург вошел в пятерку городов с самым высоким качеством жизни
Невские Новости 08:31
Энергетика
Цена на нефть снизилась до доллара
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru 14:10
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру
Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
Общество
«Вектор» в июне приступит к испытаниям вакцины от коронавируса
Научный сотрудник Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Наталья Думченко сообщила, что в июне планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Московский Комсомолец 12:43
Армия и оружие
The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО
Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой.
Ин-спейс.ру 11:00
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю
В районе города Рас эль-Айн сирийской провинции Хасака американцы вновь преградили путь российскому военному патрулю.
Военное дело 11:49
Космос
Обнаружен звездный «телепорт» из центра галактики на периферию
Астрономы обнаружили, что когда в плотных центральных скоплениях умирает несколько массивных звезд, энергии от взрыва сверхновых достаточно, чтобы вытеснить межзвездный газ - остатки сверхновых - за пределы галактики.
Популярная механика 12:25
Здоровье
Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН
Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН В Еврейской автономной области в исправительном учреждении управления ФСИН произошла вспышка заболевания коронавирусом, сообщается на сайте портале правительства региона.
Медиазона 13:11