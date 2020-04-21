Основываясь на рекордно низких ценах на нефть ... мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter Белого дома.

Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии

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