Политика
РБКТрамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
США могут перебросить часть своих военнослужащих из Германии в Польшу. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, принимая в Белом доме президента Польши Анджея Дуду, передает Bloomberg.
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Борисенок: Трамп поддерживает Дуду перед выборами, обещая перебросить войска в Польшу
Политическая Экспертиза04:17
Как США и НАТО превращают Польшу в своего главного европейского бульдога, натасканного на Россию
Комсомольская правда03:29
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Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 23 июня в 15:57
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Здоровье
Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
Evo-rus.com вчера в 11:54
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Религия
Опальный схиигумен Сергий назвал РПЦ «главным врагом России»
66.ru вчера в 23:02
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Экономика
Саратовский завод РМК может прекратить деятельность уже в июле
Саратовский завод резервуарных металлоконструкций (АО «АП РМК») может прекратить свою деятельность уже в июле из-за больших долгов.
Четвертая Власть 04:00
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Интернет
Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей
Компания Google будет автоматически удалять истории местоположений и поиска в части своих сервисов по истечении определённого срока давности, теперь такая функция работает по умолчанию.
Rambler News Service 04:08
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
Космос
В космосе обнаружили неизвестный экзотический объект
Объект впервые был обнаружен в августе прошлого года с помощью обсерваторий LIGO и Virgo, которые зафиксировали гравитационные волны от слияния огромной черной дыры с неизвестным объектом, чья масса составляла всего 2,6 солнечных.
Профиль 02:03
Технологии
Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4
На самые высокие суммы выплат могут рассчитывать те, кто найдет серьезные уязвимости в самой консоли.
Evo-rus.com 05:19
Игры
Разработчики раскрыли отдельные подробности игры Mafia: Definitive Edition
Актуальные Новости вчера в 21:05
Здоровье
В Липецкой области возобновляется плановая медицинская помощь
Сегодня заседание оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции началось с доклада главного санитарного врача региона Владимира Бондарева.
Gorod48 05:25
Общество
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отменило ее летнюю сессию из-за ситуации с коронавирусом, написал у себя в Facebook вице-спикер Госдумы и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.
РИА Новости 05:49
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям
В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.
Известия 05:10
Экономика
Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня
Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В Екатеринбурге от коронавируса умер известный хирург Юрий Мансуров
Уральский меридиан вчера в 23:22
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03