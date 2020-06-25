Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША направят дополнительные войска в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
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Как США и НАТО превращают Польшу в своего главного европейского бульдога, натасканного на Россию

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BFM.ru 00:15
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Стоимость нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель.
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Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Армия и оружие

США перебросят в Польшу две тысячи военных

Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ 23 июня в 09:28
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
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Происшествия

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Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

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Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

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Темпы распространения коронавируса в США рванули вверх

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Коронавирусом заразились еще 217 нижегородцев

В Нижегородской области за сутки подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в оперативном штабе региона.
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Сбербанк снизил ставки по кредитам

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Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4

Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
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Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Фильм «Унесенные ветром» был снят в 1939 году при участии таких актеров, как Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
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Сокровище из недр планеты: алмаз «Хоуп» формировался на глубине 660 км

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Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
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Общество

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Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
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На Кубани за сутки выявили 59 носителей коронавируса

Краснодар, 25 июня 2020, 10:41 — REGNUM 59 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 июня.
REGNUM 03:41
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