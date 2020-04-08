Коронавирус
РИА НовостиТрамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
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Вашингтон заявил о приостановке Соединенными Штатами взносов в бюджет ВОЗ
Московский Комсомолецвчера в 18:46
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Общество
В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки
В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
Общество
Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни
Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Политика
Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3
Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Авто
Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС
Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Шоу-бизнес
У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус
Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Происшествия
В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша
В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
Общество
Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ
Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Наука
Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Фондовые индексы США завершили торги в минусе
Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков, несмотря на признаки замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде регионов мира.
Общество
Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка
Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Технологии
Телеканалам из списка значимых ресурсов придется запустить текстовые версии сайтов
Телеканалам («Первый», ТНТ, НТВ и др.), попавшим в список социально значимых ресурсов, придется разработать специальные текстовые версии сайтов — без потокового видео.
Экономика
В Кузбассе снизили налоги для пострадавших от COVID-19 отраслей экономики
Законом предусмотрено снижение налогов на текущей год для поддержки отраслей, наиболее пострадавших в условиях борьбы с COVID-19.
Армия и оружие
Армейская авиация Краснодарского края получила два новых «Терминатора»
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Общество
В Прикамье малоимущие семьи с детьми получат единовременную помощь
Махонин отметил, что сейчас в Прикамье проживает около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не попадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, так как дети родились до введения выплат.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Происшествия
В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса
В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Власти назвали цены на билеты для возвращающихся из-за границы россиян
Если у россиян, находящихся за границей, есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 при рейсе из Европы и €400 в случае дальних перелетов.
Финансы
Курс валют на вторник: молдавский лей стабильно отступает
Нацбанк установил официальный обменный курс на вторник, 7 апреля. Два "тяжеловеса" отвоюют у нашего лея по 10 банов.