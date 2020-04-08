Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Названы богатейшие люди планеты Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Происшествия В Пермском крае умер пациент с коронавирусом В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.

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Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

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Экономика Фондовые индексы США завершили торги в минусе Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков, несмотря на признаки замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде регионов мира.

Общество В Прикамье малоимущие семьи с детьми получат единовременную помощь Махонин отметил, что сейчас в Прикамье проживает около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не попадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, так как дети родились до введения выплат.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.