Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
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Трамп допустил возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

РБКвчера в 20:23

Трамп объяснил слова о возможной приостановке выделения средств ВОЗ

RT на русскомвчера в 20:26

Вашингтон заявил о приостановке Соединенными Штатами взносов в бюджет ВОЗ

Московский Комсомолецвчера в 18:46

США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

ТАССвчера в 18:58

Трамп: США приостановят взносы в бюджет ВОЗ, так как она «упустила пандемию»

Вести.Ruвчера в 18:56

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

РИА Новостивчера в 18:46

Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ

Lenta.ruвчера в 19:24
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Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
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Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
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Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
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Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru вчера в 09:31
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Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
Интерфакс - Россия 02:33
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
РИА Новости 01:56
Общество

Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни

Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Life.ru вчера в 16:48
Политика

Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3

Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Экономика сегодня 00:51
Авто

Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС

Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.
SpeedMe 06 апреля в 09:33
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Шоу-бизнес

У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус

Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша

В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
RT на русском 01:31
Общество

Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ

Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
REGNUM 02:21
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Наука

Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa вчера в 13:30
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Экономика

Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков, несмотря на признаки замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде регионов мира.
Интерфакс 00:44
Общество

Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка

Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:22
Технологии

Телеканалам из списка значимых ресурсов придется запустить текстовые версии сайтов

Телеканалам («Первый», ТНТ, НТВ и др.), попавшим в список социально значимых ресурсов, придется разработать специальные текстовые версии сайтов — без потокового видео.
Adindex.ru вчера в 22:36
Экономика

В Кузбассе снизили налоги для пострадавших от COVID-19 отраслей экономики

Законом предусмотрено снижение налогов на текущей год для поддержки отраслей, наиболее пострадавших в условиях борьбы с COVID-19.
REGNUM 02:26
Армия и оружие

Армейская авиация Краснодарского края получила два новых «Терминатора»

Кубань 24 вчера в 02:46
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Общество

В Прикамье малоимущие семьи с детьми получат единовременную помощь

Махонин отметил, что сейчас в Прикамье проживает около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не попадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, так как дети родились до введения выплат.
REGNUM 01:29
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Происшествия

В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса

В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:16
Общество

Власти назвали цены на билеты для возвращающихся из-за границы россиян

Если у россиян, находящихся за границей, есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 при рейсе из Европы и €400 в случае дальних перелетов.
РБК вчера в 17:19
Финансы

Курс валют на вторник: молдавский лей стабильно отступает

Нацбанк установил официальный обменный курс на вторник, 7 апреля. Два "тяжеловеса" отвоюют у нашего лея по 10 банов.
Sputnik Молдова 06 апреля в 15:05
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