Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
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Трамп допустил возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

РБК20:23

Трамп объяснил слова о возможной приостановке выделения средств ВОЗ

RT на русском20:26

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

РИА Новости18:46

США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

ТАСС18:58

Трамп: США приостановят взносы в бюджет ВОЗ, так как она «упустила пандемию»

Вести.Ru18:56

Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ

Lenta.ru19:24

Вашингтон заявил о приостановке Соединенными Штатами взносов в бюджет ВОЗ

Московский Комсомолец18:46
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество

В Приморье приостановили трансграничные грузоперевозки с Китаем

Грузоперевозки через три пункта пропуска между Приморским краем и территорией КНР остановили во вторник из-за закрытия пунктов с китайской стороны, сообщили ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни.
ТАСС вчера в 21:56
Общество

Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей

Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:03
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Ревизор.ру 11:00
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Шоу-бизнес

Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.
ФАН вчера в 06:52
Хоккей

«Автомобилист» определил пятерку легионеров на следующий сезон КХЛ

Найджела Доуса заменит Чарльз Дженоуэй Екатеринбургский "Автомобилист" оставит большинство ныне числящихся в команде легионеров на следующий сезон КХЛ.
Правда УрФО 15:22
Политика

Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
РИА Новости 11:25
Общество

Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд

Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Lenta.ru 22:03
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце «примерила» платье из фруктов

Агата Муцениеце на своей странице в Instagram запустила флешмоб под названием "Десерт на голое тело".
Discover24 04:00
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Политика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа

Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
РИА Новости 18:06
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ 13:49
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Кино

Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Авто

Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
ГЛАС.RU 10:50
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости 14:51
Авто

Названы имена АвтоВАЗа для новых моделей

В 2016 году запатентовано имя Kvest.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Фигурное катание

Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan

Российская фигуристка Алина Загитова попала на обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в свет в мае.
LiveResult.Ru 10:25
Общество

В Центробанке рассказали о мошенничестве в период пандемии

Центробанк сообщил, что гражданам поступают звонки от мошенников, обещающих отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерскую помощь.
Известия 06:35
Экономика

Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского

Власти Якутии на фоне пандемии коронавирусной инфекции до конца года приостановят закупки дорогостоящего оборудования, мебели, автотранспорта.
ТАСС 09:22
Армия и оружие

Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу

Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
Известия 17:01
Здоровье

Колымские депутаты предложили открыть торговые заведения, кафе и рестораны в ближайшее время

Андрей Зыков, фото duma.49gov.ru Депутаты облдумы Магаданской области предложили правительству региона рассмотреть вопрос об открытии торговых заведений и общепит, соблюдая меры предосторожности.
Весьма 21:44
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Вести.Ru 21:00
Экономика

С 3 апреля введены кредитные каникулы для граждан и предпринимателей

Обратиться с требованием о кредитных каникулах заемщики могут до 30 сентября 2020 года, однако Правительство РФ при необходимости вправе продлить этот срок.
Гарант 09:36
Общество

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Магазины «Спортмастер» закроются на время карантина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник компании.
Моя Москва.онлайн 04:03
Здоровье

В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
RT на русском 21:52
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