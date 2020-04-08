Коронавирус
РИА НовостиТрамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
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Общество
В Приморье приостановили трансграничные грузоперевозки с Китаем
Грузоперевозки через три пункта пропуска между Приморским краем и территорией КНР остановили во вторник из-за закрытия пунктов с китайской стороны, сообщили ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни.
Общество
Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей
Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.
Хоккей
«Автомобилист» определил пятерку легионеров на следующий сезон КХЛ
Найджела Доуса заменит Чарльз Дженоуэй Екатеринбургский "Автомобилист" оставит большинство ныне числящихся в команде легионеров на следующий сезон КХЛ.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Общество
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд
Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце «примерила» платье из фруктов
Агата Муцениеце на своей странице в Instagram запустила флешмоб под названием "Десерт на голое тело".
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Политика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа
Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Кино
Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Стоит сказать, что разница в налоговых ставках на транспорт всегда отличалась в зависимости от региона.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Авто
Названы имена АвтоВАЗа для новых моделей
В 2016 году запатентовано имя Kvest.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Фигурное катание
Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan
Российская фигуристка Алина Загитова попала на обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в свет в мае.
Общество
В Центробанке рассказали о мошенничестве в период пандемии
Центробанк сообщил, что гражданам поступают звонки от мошенников, обещающих отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерскую помощь.
Экономика
Якутия приостановила госзакупки всего дорогостоящего оборудования, кроме медицинского
Власти Якутии на фоне пандемии коронавирусной инфекции до конца года приостановят закупки дорогостоящего оборудования, мебели, автотранспорта.
Армия и оружие
Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу
Атака дронов Как сообщили "Известиям" источники, знакомые с ситуацией в Ливии, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 активизировали боевую работу.
Здоровье
Колымские депутаты предложили открыть торговые заведения, кафе и рестораны в ближайшее время
Андрей Зыков, фото duma.49gov.ru Депутаты облдумы Магаданской области предложили правительству региона рассмотреть вопрос об открытии торговых заведений и общепит, соблюдая меры предосторожности.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве
Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Экономика
С 3 апреля введены кредитные каникулы для граждан и предпринимателей
Обратиться с требованием о кредитных каникулах заемщики могут до 30 сентября 2020 года, однако Правительство РФ при необходимости вправе продлить этот срок.
Общество
«Спортмастер» временно закрывает магазины
Магазины «Спортмастер» закроются на время карантина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник компании.
Здоровье
В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом
В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.