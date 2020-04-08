Коронавирус

REGNUMREGNUMТрамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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с чего всё началось

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новостивчера в 18:46

Подробнее о событии

Сенатор назвал решение США сократить финансирование ВОЗ непродуманным

РИА Новости03:52

Трамп допустил возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

РБКвчера в 20:23

Трамп: США приостановят взносы в бюджет ВОЗ, так как она «упустила пандемию»

Вести.Ruвчера в 18:56

Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ

Lenta.ruвчера в 19:24

США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

ТАССвчера в 18:58

Трамп объяснил слова о возможной приостановке выделения средств ВОЗ

RT на русскомвчера в 20:26

Вашингтон заявил о приостановке Соединенными Штатами взносов в бюджет ВОЗ

Московский Комсомолецвчера в 18:46
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России

В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус.
Газета.Ru 04:03
Политика

Медведев: США пытаются сорвать продление договора СНВ-3

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен в том, что Соединенные Штаты хотят сорвать продление Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Свободная Пресса 01:43
Общество

Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
REGNUM вчера в 19:02
Политика

Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".
РИА Новости вчера в 22:33
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Компания вчера в 14:33
Экономика

Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции

Держатели карт ВТБ, второго из крупнейших российских банков, на треть сократили свои траты в период самоизоляции с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РБК представитель банка.
РБК вчера в 17:01
Общество

Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Российская газета вчера в 04:35
Здоровье

В Минздраве России признали, что треть тестов на коронавирус врёт

Проводилось исследование, в котором участвовали 1400 пациентов. У 300 из них тест дал отрицательный результат на коронавирус.
URA.Ru 01:34
Технологии

Ростелеком проверил защищенность мобильных фитнес-приложений

Исходя из актуальности тематики эксперты «Ростелеком-Солар» проверили на уязвимость популярные мобильные фитнес-приложения (в том числе для занятий на дому) с помощью инструмента Solar appScreener.
Плас 03:27
Политика

Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Известия вчера в 08:30
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие

Украинские боевики за сутки девять раз обстреляли ДНР

ИА Новороссия 03:12
Культура

Фестиваль «МИР Сибири» отменили из-за коронавируса

ТВК вчера в 23:28
Политика

В Киеве полковник ВСУ приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ДНР

7 апреля Шевченковский суд Киева приговорил к 13 годам заключения обвиняемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.
Евразия Daily 04:06
Финансы

Курс рубля 7 апреля 2020 года: доллар и евро потеряли в цене

На открытии торгов Московской биржи утром во вторник стал известен курс рубля на 7 апреля 2020 года.
Комсомольская правда вчера в 03:09
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM вчера в 10:48
Общество

Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Минкомсвязи составило список сайтов с бесплатным доступом для граждан России.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:35
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Общество

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Радио Sputnik 03:49
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Профиль вчера в 17:55
Общество

Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг

Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг, пишет РБК.
АиФ Удмуртия вчера в 01:05
Футбол

Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США

В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Live24 вчера в 08:25
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Единоборства

UFC определилась с точным местом боя Фергюсон — Гэтжи

Metaratings 03:26
Здоровье

Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц

145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 00:31
Экономика

Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет

Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
РБК 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
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