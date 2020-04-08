Коронавирус
REGNUMТрамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США
Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.РИА Новостивчера в 18:46
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Вашингтон заявил о приостановке Соединенными Штатами взносов в бюджет ВОЗ
Московский Комсомолецвчера в 18:46
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Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Общество
Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России
В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус.
Политика
Медведев: США пытаются сорвать продление договора СНВ-3
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен в том, что Соединенные Штаты хотят сорвать продление Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Общество
Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Политика
Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»
Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ
Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Экономика
Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции
Держатели карт ВТБ, второго из крупнейших российских банков, на треть сократили свои траты в период самоизоляции с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РБК представитель банка.
Общество
Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт
Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Здоровье
В Минздраве России признали, что треть тестов на коронавирус врёт
Проводилось исследование, в котором участвовали 1400 пациентов. У 300 из них тест дал отрицательный результат на коронавирус.
Технологии
Ростелеком проверил защищенность мобильных фитнес-приложений
Исходя из актуальности тематики эксперты «Ростелеком-Солар» проверили на уязвимость популярные мобильные фитнес-приложения (в том числе для занятий на дому) с помощью инструмента Solar appScreener.
Политика
Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки девять раз обстреляли ДНР
Культура
Фестиваль «МИР Сибири» отменили из-за коронавируса
Политика
В Киеве полковник ВСУ приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ДНР
7 апреля Шевченковский суд Киева приговорил к 13 годам заключения обвиняемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.
Финансы
Курс рубля 7 апреля 2020 года: доллар и евро потеряли в цене
На открытии торгов Московской биржи утром во вторник стал известен курс рубля на 7 апреля 2020 года.
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России
Общество
Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом
Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Минкомсвязи составило список сайтов с бесплатным доступом для граждан России.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Общество
В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Общество
В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин
В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
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Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг
Инцидент с замминистра в аэропорту Ижевска расследует Минпромторг, пишет РБК.
Футбол
Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США
В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Единоборства
UFC определилась с точным местом боя Фергюсон — Гэтжи
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Экономика
Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет
Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.