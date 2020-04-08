с чего всё началось

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Политика Медведев: США пытаются сорвать продление договора СНВ-3 Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уверен в том, что Соединенные Штаты хотят сорвать продление Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Политика Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда» Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".

Экономика Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.

Экономика Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции Держатели карт ВТБ, второго из крупнейших российских банков, на треть сократили свои траты в период самоизоляции с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей, рассказал РБК представитель банка.

Общество Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Технологии Ростелеком проверил защищенность мобильных фитнес-приложений Исходя из актуальности тематики эксперты «Ростелеком-Солар» проверили на уязвимость популярные мобильные фитнес-приложения (в том числе для занятий на дому) с помощью инструмента Solar appScreener.

Политика Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Общество В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.

Футбол Россию и Катар обвинил в подкупе чиновников ФИФА Минюст США В Минюсте США заявили, что он в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил взятку в размере 5 млн долларов за то, чтобы чемпионат мира 2018 года провели в России.