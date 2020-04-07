Общество
РБКТрамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США
Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Трансляция велась в Twitter Белого дома.
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Общество
В России за сутки зафиксировали 1154 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 1154 новых случая коронавируса. Заболевшие найдены в 43 регионах.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке
Во время интервью с врачом, который рассказывал о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке, съёмочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Транспорт
РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга
РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
ФАС назвала причину роста цен на имбирь, лимон и чеснок
В ведомстве пояснили, что в торговых сетях лимоны в среднем стоят менее 145 рублей за килограмм, а корень имбиря продается по цене около 400 рублей.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Музыка
Полина Гагарина довела до слез маленькую участницу шоу «Голос. Дети»
Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Футбол
Легкоатлетка Семеня одолела Роналду в его челлендже
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Футбол
Юран: Сократить зарплаты? Футболисты будут еле концы с концами сводить
По словам Юрана, есть клубы, в которых футболисты получают по 200 тыс. рублей в месяц.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Политика
Посол России в США рассказал об условиях для вывоза россиян
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что число российских граждан в США, заполнивших форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолёта.
Происшествия
В Воронеже бесследно пропала 17-летняя девушка
Волонтёры начали поиски исчезнувшей в Воронеже 17-летней Анастасии Нестеровой.
Общество
«Инвитро» не рискнула тестировать пациентов на коронавирус
Руководство «Инвитро» решило тестировать на коронавирус в централизованной лаборатории.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.