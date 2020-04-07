Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

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