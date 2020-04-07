Трамп отмечал, что, если Россия и Саудовская Аравия не смогут быстро договориться о ценах на нефть, США могут ввести пошлины на импортируемое топливо из этих стран. Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся.

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