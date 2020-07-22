Коронавирус
РБКТрамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом. Об этом он сказал на первом за несколько месяцев брифинге, посвященном пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.
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Политика
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson
Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 20 июля в 16:05
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ вчера в 14:54
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Луцкого террориста выгнали из батальона «Азов» за извращения
Луцкий террорист Максим Кривош, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе, ранее проходил службу в неонацистском добровольческом батальоне «Азов».
Московский Комсомолец вчера в 19:16
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
Политика
США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.
РИА Новости вчера в 11:46
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
В тоже время, север европейской части России, Урал и Якутия окажутся в зоне аномального тепла.
Коммерсантъ вчера в 23:50
Происшествия
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости вчера в 19:37
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 20 июля в 08:38
Футбол
«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд
Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
Матч ТВ вчера в 15:52
Общество
В Саратовской области продлили ограничительные меры
Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости вчера в 12:15
Общество
Якутский шаман Габышев выписан из психдиспансера
"После проведенной 21 июля по ходатайству защиты психолого-психиатрической экспертизы и заседания утром 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера якутский шаман Александр Габышев выписан из диспансера", - написал Прянишников.
Интерфакс - Россия 01:04
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный на 3D-принтере
Недавно был изготовлен первый авиационный двигатель на 3D-принтере. Сегодня он уже успешно испытан в деле.
ToDay News Ufa 00:43
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Футбол
Лэмпард заявил о важности участия в Лиге чемпионов для «Челси»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил о важности участия клуба в Лиге чемпионов. Об этом сообщает The Telegraph.
Газета.Ru вчера в 20:30
Политика
Дегтярев назвал главную цель на посту врио главы Хабаровского края
О первых своих планах на посту руководителя Хабаровского края сегодня рассказал Михаил Дегтярев.
РЕН ТВ вчера в 10:16
Наука
Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный
Evo-rus.com 01:11
Культура
Толмацкий обвинил в смерти Талькова его охрану
РЕН ТВ 20 июля в 20:11
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:32
Авто
Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ
Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку.
Обозреватель Врн вчера в 12:48
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Политика
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
1. Доклад о вмешательстве России опубликовали спустя полтора года Комитет парламента Великобритании по разведке и безопасности 21 июля опубликовал доклад о вмешательстве Москвы в электоральные кампании разных стран.
Lenta.ru вчера в 08:11
Наука
Медики рассказали, как вакцины защищают организм от инфекций
Медики рассказали, как действует вакцина, защищая организм человека от различных инфекций.
OAnews вчера в 08:59
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 04:23
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05