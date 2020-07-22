Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом. Об этом он сказал на первом за несколько месяцев брифинге, посвященном пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Reuters.

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

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