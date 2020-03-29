Коронавирус
RT на русскомТрамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом информирует Washington Examiner.
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Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий - две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 12:22
с чего всё началось
«По рекомендации оперативной группы Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустить рекомендации об ограничении поездок», — написал Трамп в Twitter.Телеканал 360°21:58
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Трамп предложил новую стратегию борьбы с коронавирусом. Можно ли смягчать режим карантина?
Телеканал RTVIвчера в 18:59
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