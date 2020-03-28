Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий - две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута.

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Технологии «Яндекс.облако» и Nvidia помогут внедрить искусственный интеллект Облачная платформа «Яндекс.облако» в партнерстве с американской технологической компанией Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением – Nvidia GPU Cloud (NGC).

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Общество Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.