Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТрамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом информирует Washington Examiner.
Читать в источнике
Комментировать84
Дональд Трамп
Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий - две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 12:22
с чего всё началось
«По рекомендации оперативной группы Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустить рекомендации об ограничении поездок», — написал
 Трамп в Twitter.
Телеканал 360°вчера в 21:58

Подробнее о событии

Как живут в условиях коронавируса в разных уголках мира

Вести.Ruвчера в 23:25

Власти США призвали жителей трех штатов воздержаться от поездок

Известиявчера в 23:08

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

RT на русскомвчера в 13:08

В США призвали жителей трех штатов воздержаться от поездок по стране

РИА Новостивчера в 21:56

Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк

ТАССвчера в 20:45

Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке

Lenta.ruвчера в 21:29

Трамп предложил новую стратегию борьбы с коронавирусом. Можно ли смягчать режим карантина?

Телеканал RTVI27 марта в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

ТАСС вчера в 19:12
Культура

Британские кинематографисты хотят представить президента России шпионом

В новом "кинопроизведении" от британских создателей представлены интервью с теми, кто когда-либо сотрудничали с Владимиром Путиным и знали его, в том числе корреспондент Владимир Кара-Мурза, дочь первого главы государства Бориса Ельцына Татьяна Юмашева, Марина Литвиненко - вдова Александра Литвиненко, и другие.
Ревизор.ру вчера в 18:58
Футбол

Роналду выложил фото с мамой. Ее выписали из больницы после инсульта

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил благодарность медикам после того, как его мать выписали из больницы.
Sports.ru вчера в 22:18
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Театры

Большой театр впервые покажет онлайн-спектакли «золотого фонда»

ToDay News Ufa 27 марта в 00:13
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Evo-rus.com вчера в 11:11
Авто

Названы секретные функции авто, о которых не знают многие водители

Эксперты портала SpeedMe составили список опций автомобилей, о которых могут не знать их владельцы.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

REGNUM вчера в 00:10
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда вчера в 08:20
Авто

В США идеальный универсал ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей

На аукционе eBay в США продали редкий экземпляр отечественного экземпляра ВАЗ-2102.
Rusargument 26 марта в 03:43
Общество

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне "Авиапорт" изолировали, сообщила журналистам заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости вчера в 09:21
Авто

Объявлен старт продаж недорогого аналога Kia Seltos

Китайская марка Yema объявила старт продаж обновленного бюджетного кроссовера Yema T60.
Новые автомобили 27 марта в 23:17
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ 27 марта в 10:08
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru вчера в 04:32
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Политика

Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Известия вчера в 11:12
Авто

Мировой авторынок может обрушиться почти на 25% в 2020 году

По последним данным стало известно, что в этом году продажи автомобилей во всем мире могут сократиться на 23%.
32CARS.ru 27 марта в 15:48
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Происшествия

В Хабаровске двое пациентов с коронавирусом оказались в реанимации

Хабаровск, 29 марта 2020, 05:49 — REGNUM Три человека с COVID-19 находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Хабаровского инфекционного госпиталя после перевода сюда двух пациентов с этим диагнозом, 29 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровском крае.
REGNUM вчера в 22:49
Авто

Озвучено пять ситуаций, за которые водителей лишат прав по новому КоАП

Новый КоАП предполагает введение балльной системы подсчета нарушений.
Primpress.ru вчера в 17:30
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Наука

Коронавирус становится неопасным при повышенной температуре

Экономика сегодня вчера в 16:25
Общество

В ВОЗ назвали сроки спада эпидемии коронавируса в России

Темпы распространения коронавируса в России начнут снижаться уже в начале мая, но многое будет зависеть от самих людей.
Профиль вчера в 08:18
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета вчера в 12:50
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

РИА Новости вчера в 21:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное