с чего всё началось

Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий - две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута.

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