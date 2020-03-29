Коронавирус
РБКТрамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса
Карантин может быть введен на две недели, уточнил журналистам американский лидер, пишет Bloomberg. По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
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Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий - две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 12:22
с чего всё началось
При этом он отметил, что «по рекомендации группы Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультации с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута... попросил Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустить жёсткие рекомендации по перемещениям, которые будут контролироваться губернаторами в консультации с федеральными властями».RT на русскомвчера в 22:32
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