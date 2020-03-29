с чего всё началось

Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий - две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута.

Карантин может быть введен на две недели, уточнил журналистам американский лидер, пишет Bloomberg. По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».

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