с чего всё началось

Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать, но есть вероятность того, что мы сегодня на определенном этапе введем карантин. Срок будет короткий - две недели для Нью-Йорка, возможно, Нью-Джерси и частично Коннектикута.

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут в целях препятствования распространению коронавируса COVID-19. По его словам, необходимости в этом нет.

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Гаджеты Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro Как передает ToDay News Ufa, недавно китайская компания презентовала новые электромопеды A1 и A1 Pro, созданные на основе собственной платформы микроинвестиций Youpin.

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Происшествия СК возбудил дело в отношении сбежавшего с карантина в Петербурге «Возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием Образцовым 1987 года рождения места обсервации, расположенного на территории Курортного района», — говорится в заявлении.

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