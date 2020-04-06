Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп пригрозил высокими пошлинами на нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
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США введут пошлины на импорт нефти, если рынок не нормализуется

News.ru02:15

Дональд Трамп пригрозил ввести существенные пошлины, если цены на нефть в ближайшее время не изменятся

Эхо Москвы01:30

Трамп пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены не упадут

Газета.Ruвчера в 20:23

«Потому что мы сейчас независимы». Трамп пригрозил РФ высокими пошлинами на нефть

Life.ruвчера в 20:50

Трамп назвал условия, при которых США введут пошлины на импортную нефть

ТАССвчера в 20:46

Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии высокими пошлинами на нефть

Lenta.ruвчера в 20:53

Трамп пригрозил введением пошлин на импорт нефти

Интерфаксвчера в 20:21
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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
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В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
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СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса

В новом плане нет «серьезных денежных мер поддержки бизнеса», утверждают собеседники издания.
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В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
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Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме

Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.
Сахалин.Инфо 02:08
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АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
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Власти назвали отрасли, пострадавшие от коронавируса. Им помогут

Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждаются наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли.
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Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
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Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
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В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус

Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 05:51
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Соловьев раскритиковал жалующихся на нехватку масок людей

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Газета.Ru 03:17
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
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Мартинес отказал «Интеру» ради перехода в «Барселону»

По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
ProstoProSport вчера в 09:03
Космос

Последний спутник программы BeiDou прибыл на стартовую площадку

Сообщается, что это последний спутник третьего (финального) этапа BeiDou-3 запуска китайской глобальной навигационной системы, что в свою очередь означает, что программа вступила в свою завершающую стадию.
ИА Красная Весна вчера в 11:52
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Политика

МИД Ирана назвал первую транзакцию через INSTEX хорошим знаком

Тегеран считает первую транзакцию через механизм для торговли INSTEX хорошим знаком, но ждет другие операции, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
РИА Новости 03:18
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Здоровье

Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса

Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
ФедералПресс 01:43
Гаджеты

Четырехкамерный iPhone 12 Pro рассекретили до анонса

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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Происшествия

В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус

В Курской области скончался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 03:19
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Армия и оружие

ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии

Как следует из сообщения, принятая в строй субмарина стала 18-й атомной подводной лодкой с ракетно-торпедным вооружением класса Virginia, SSN 971 Delaware и последней, построенной по проекту Block III, все новые субмарины данного класса будут поставляться в конфигурации Block IV.
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Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
ТАСС вчера в 20:12
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Авто

Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

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Автоновости дня вчера в 05:09
Общество

В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу

В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:35
Происшествия

Два новых случая COVID-19 подтверждены в Кузбассе за сутки

Новокузнецк, Кемеровская область, 6 апреля 2020, 08:55 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:55
Общество

Россияне старше 65 лет смогут получить больничный для самоизоляции

Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный в период с 6 по 19 апреля.
Вечерняя Москва 03 апреля в 06:22
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