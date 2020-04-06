Энергетика
РИА НовостиТрамп пригрозил высокими пошлинами на нефть
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.
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Трамп пригрозил ввести «очень существенные» пошлины на нефть, если цены не упадут
Газета.Ruвчера в 20:23
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