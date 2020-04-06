Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.

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Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.

Происшествия Сахалинских страйкболистов заподозрили в терроризме Как рассказали агентству родственники одного из задержанных, все трое были страйкболистами и очень увлекались этой игрой, а также спортом и даже участвовали в поисках пропавших людей.

Общество Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

Происшествия В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.

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Космос Последний спутник программы BeiDou прибыл на стартовую площадку Сообщается, что это последний спутник третьего (финального) этапа BeiDou-3 запуска китайской глобальной навигационной системы, что в свою очередь означает, что программа вступила в свою завершающую стадию.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Политика МИД Ирана назвал первую транзакцию через INSTEX хорошим знаком Тегеран считает первую транзакцию через механизм для торговли INSTEX хорошим знаком, но ждет другие операции, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Здоровье Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.

Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Армия и оружие ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии Как следует из сообщения, принятая в строй субмарина стала 18-й атомной подводной лодкой с ракетно-торпедным вооружением класса Virginia, SSN 971 Delaware и последней, построенной по проекту Block III, все новые субмарины данного класса будут поставляться в конфигурации Block IV.

Технологии Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.

Общество Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.