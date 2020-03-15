Политика

ИзвестияИзвестияТрамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны. Об этом он заявил на брифинге, который Белый дом транслировал в Twitter.
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Дональд Трамп
Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании. Я сделаю то, что должен. Я всю жизнь был против ОПЕК, потому что это незаконный картель, монополия, можете назвать другими словами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАСвободная Пресса 00:05

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