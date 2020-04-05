Общество

ИзвестияИзвестияТрамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны. Об этом он заявил на брифинге, который Белый дом транслировал в Twitter.
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Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии высокими пошлинами на нефть

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Президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлины на импортируемую нефть

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Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

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Трамп пожелал Джонсону выздоровления от коронавируса

Президент США Дональд Трамп пожелал здоровья британскому премьер-министру Борису Джонсону, который борется с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
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Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

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Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

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Главные новости за выходные 4–5 апреля

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Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
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В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
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Пушков высмеял американский рейтинг готовности стран к эпидемии

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Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.
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