Общество
ИзвестияТрамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны. Об этом он заявил на брифинге, который Белый дом транслировал в Twitter.
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Президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлины на импортируемую нефть
Эхо Москвывчера в 18:09
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В Приморье пассажира рейса из Токио принудительно направили в больницу
Житель Приморья с повышенной температурой, прибывший во Владивосток рейсом из Токио, отказался следовать на обязательный карантин, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и отправили в инфекционную больницу, сообщает УТ МВД по ДФО.
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Больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством
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Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19
Количество пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей в Кузбассе, увеличилось с одного до трех, сообщается в Telegram-канале правительства Кемеровской области.