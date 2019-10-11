Политика

REGNUMREGNUMТрамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана. Об этом сообщает 11 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что Салливан должен стать новым американским послом в России.
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