Армия и оружие

Радио SputnikРадио SputnikТрамп готовится ввести «мощные санкции» против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом готовится ввести "мощные санкции" против Анкары на фоне ее операции в Сирии под названием "Источник мира", передает телеканал "360".
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