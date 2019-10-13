Армия и оружие
Радио SputnikТрамп готовится ввести «мощные санкции» против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом готовится ввести "мощные санкции" против Анкары на фоне ее операции в Сирии под названием "Источник мира", передает телеканал "360".
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Футбол
Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
После восьми туров сборная России (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице группы I. Команда Станислава Черчесова гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.
Газета.Ru 13:54
Единоборства
Бивол победил Кастильо и защитил титул WBA
В соглавном поединке вечера прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Ленином Кастильо.
Sport24.ru вчера в 23:44
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11 октября в 11:40
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Шоу-бизнес
Джордж Клуни изменил жене Амаль с 30-летней актрисой
30-летняя актриса 58-летний Джордж Клуни познакомились на съемках рекламного ролика.
Bimru.ru 04:38
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия
В Киеве на улице застрелили человека
В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку
RT на русском 09:39
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru вчера в 07:08
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян
Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.
Интерфакс вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.
WMJ.ru 09:03
Футбол
Главный тренер сборной Кипра: «Россия играет одинаково во всех матчах, по одной тактике, но они делают это на великолепном уровне»
Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон считает, что российская национальная команда заслужила победу (5:0) в восьмом туре отборочного этапа Евро-2020.
Sportbox.RU 14:36
Общество
Вильфанд объяснил аномальную погоду в РФ
Температура воздуха над большей частью территории России превышает климатическую норму на 4–6 градусов.
News.ru 11 октября в 20:22
Футбол
Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Кино
В декабре выйдет мультфильм «Как приручить дракона: Возвращение домой»
RuNews24.ru вчера в 12:18
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Спорт-Экспресс 11:24
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Кавказский узел 12:52
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США «не подписывались» воевать с Турцией
Глава Пентагона Марк Эспер объяснил позицию США относительно вывода войск с границы между Сирией и Турцией.
ФАН 13:21