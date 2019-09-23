Политика

РБКРБКТрамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше

На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.
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