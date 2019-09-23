Политика
РБКТрамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше
На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.
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В Совфеде прокомментировали декларацию США и Польши о военном сотрудничестве
Московский Комсомолец16:32
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Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Политика
Представитель Госдепа заявил о готовности США к переговорам с Ираном
США готовы к переговорам с Ираном, выбор за Тегераном, заявил спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 16:12
Волейбол
Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы
Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.
ТАСС 15:47
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Экономика
АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Коммерсантъ 14:10
Экономика
Эксперты предрекают досрочный уход канцлеру ФРГ Ангеле Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, покинет свой пост досрочно, говорят эксперты.
Газета.Ru 15:30
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна 02:10
Финансы
Банки в России сократили запасы валюты на треть
В августе российские банки уменьшили ликвидные запасы валюты на треть: с 18,5 млрд до 12 млрд долларов.
МонаВиста 21 сентября в 10:39
Происшествия
В Белгороде автобус наехал на пешеходов
Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 15:00
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 10:28
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Наука
Создан дрон-кровельщик, который самостоятельно закрепляет черепицу
BitCryptoNews 10:40
Политика
Джонсон обвинил Иран в атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Исламскую Республику Иран в нападениях на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.
Газета.Ru 04:25
Общество
Врачи рассказали, как оценить свои шансы дожить до 80 лет
РИА Новости 21 сентября в 19:11
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Политика
Встреча Зеленского с Трампом: «Донбасс президенту США не интересен»
Президент Украины Владимир Зеленский летит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где впервые встретится с лидером США Дональдом Трампом.
Московский Комсомолец 11:22
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Здоровье
Ученые выяснили, как влияют на здоровье всего две недели «на диване»
Резкое снижение физической активности негативно сказывается на здоровье человека.
Вечерний курьер 21 сентября в 00:10
Политика
В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО
По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы.
Известия 04:30