Политика
RT на русскомТрамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
Читать в источнике
Оценить76
Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе.
— Владимир Джабаров, российский политикРИА Новости вчера в 21:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Совфед ответил на заявление Польши и США по «Северному потоку — 2»
Московский Комсомолецвчера в 19:38
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 03:39
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Футбол
ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом года
Отмечается, что нападающий и капитан испанского клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
VSE42.RU 01:23
Футбол
Сборная России по футболу может быть не допущена к ЧМ-2022
Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции из-за очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
News.ru 03:20
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Что еще известно:Ранее вице-президент Facebook Эндрю Босуорт рассказал об одной из разработок CTRL-Labs.
Snob.ru 01:00
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Культура
Лазарев расплакался на съемках передачи с Кудрявцевой
Лазарев не смог сдержать слез во время съемок программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
ФАН вчера в 15:08
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Политика
Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.
RT на русском 04:23
Футбол
Манджукич может остаться в «Ювентусе» до зимы
Хорватский форвард Марио Манджукич задержится в туринском «Ювентусе» минимум до зимы, несмотря на то, что не входит в планы наставника команды Маурицио Сарри, информирует издание Sky Sport Italia.
Евро-футбол.ру 02:39
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
На Украине возбудили дело против Парубия за беспорядки в Одессе
Шевченковский районный суд Киева в начале сентября 2019 года возбудил против Парубия уголовное дело о создании препятствий избирательным правам граждан.
RuNews24.ru вчера в 10:39
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Здоровье
Врачи назвали болезни, которые страшнее рака
Как передает «Федеральное агентство новостей», в список таких заболеваний попала болезнь Крейтцфельдта — Чкоба или так называемое «коровье бешенство».
Smolnarod.ru 04:24
Происшествия
Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках
Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 20:47
Происшествия
Кокорин «нагонял» штрафов на 30 тысяч, будучи в тюрьме
Евро-футбол.ру 03:49
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
«Под болезнью понимается любое, в том числе незначительное или временное нарушение нормальной природы или нормальной активности организма», — решил суд и признал похмелье болезнью из-за симптомов — тошноты, усталости, головной боли.
REGNUM 01:09
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ вчера в 04:59
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
Газета.Ru вчера в 08:47
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Политика
Вышинский станет ведущим передачи «Настоящая Украина» на российском ТВ
В понедельник 23 сентября сообщалось, что Кирилл Вышинский займет должность постоянного эксперта по вопросам защиты прав российских граждан за рубежом.
Политика Сегодня 04:25
Экономика
Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика
Депутаты хотят изолировать воров в законе от других заключенных
По словам Пискарева, лидеры столь же опасны для общества, поэтому и предлагается полностью изолировать их от других заключенных.
Мир новостей 04:07