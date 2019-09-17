Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе.

«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.

Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы

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