Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы

«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
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