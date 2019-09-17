Политика

REGNUMREGNUMТрамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы

Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
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Владимир Джабаров
Варшава полностью повторяет слова старшего брата. Вместе они будут пытаться притормозить строительство. Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится.
— Владимир Джабаров, российский политикРоссийская газета вчера в 22:42

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