Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
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Подробнее о событии

Трамп назвал сделку Турции по С-400 «очень серьезным вызовом»

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Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400

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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 20:08, Ашберн
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