Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с главой Белого дома США Дональдом Трампом происходящее в сирийском Идлибе. По ходу беседы стороны согласились, что "атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы".

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и Ливию

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