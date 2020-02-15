Политика
Московский КомсомолецТрамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и Ливию
Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с главой Белого дома США Дональдом Трампом происходящее в сирийском Идлибе. По ходу беседы стороны согласились, что "атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Общество
Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных
Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Политика
Опубликовано фото ноутбука Аслана Масхадова
Анзор Масхадов опубликовал в своем Facebook фото ноутбука своего отца, лидера чеченских сепаратистов и президента непризнанной Ичкерии Аслана Масхадова.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Технологии
Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем
Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
Шоу-бизнес
Волочкова требует пенсию с Большого театра
Российская балерина Анастасия Волочкова собралась судиться с Большим театром, так как ей не выплачивают пенсию.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Космос
Исследователи зафиксировали повторяющиеся сигналы из дальнего космоса
Здоровье
Учебный процесс возобновился почти во всех школах Читы
Учебный процесс, приостановленный из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, возобновился практически во всех школах Читы.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи
"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Кино
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»
По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.