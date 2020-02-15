Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТрамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и Ливию

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с главой Белого дома США Дональдом Трампом происходящее в сирийском Идлибе. По ходу беседы стороны согласились, что "атаки сирийских войск в районе Идлиба неприемлемы".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону Сирию, Ливию и «сделку века»

ТАССвчера в 10:59

Эрдоган обсудил с Трампом Идлиб и Ливию

REGNUM02:06

Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе

RT на русскомвчера в 11:59

Трамп и Эрдоган обсудили события в Идлибе

Газета.Ruвчера в 11:00

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и Ливию

Московский Комсомолецвчера в 10:51

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

News.ruвчера в 10:59

Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Life.ruвчера в 11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Народные новости вчера в 21:09
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru 00:55
Происшествия

Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
РБК 21:05
Общество

Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных

Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».
Известия 18:54
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском 16:53
Политика

Опубликовано фото ноутбука Аслана Масхадова

Анзор Масхадов опубликовал в своем Facebook фото ноутбука своего отца, лидера чеченских сепаратистов и президента непризнанной Ичкерии Аслана Масхадова.
Lenta.ru 21:41
Происшествия

В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка

BFM.ru 13:35
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Технологии

Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем

Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
МонаВиста 14 февраля в 12:08
Шоу-бизнес

Волочкова требует пенсию с Большого театра

Российская балерина Анастасия Волочкова собралась судиться с Большим театром, так как ей не выплачивают пенсию.
Накануне.Ru 20:04
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Биатлон

Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ

ProstoProSport вчера в 11:29
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
RT на русском 08:24
Космос

Исследователи зафиксировали повторяющиеся сигналы из дальнего космоса

Ореанда-Новости вчера в 13:23
Здоровье

Учебный процесс возобновился почти во всех школах Читы

Учебный процесс, приостановленный из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, возобновился практически во всех школах Читы.
Zabnews.ru 22:00
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета 20:27
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

НТВ 11:42
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи

"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Газета.Ru 14:12
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН 13:12
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия вчера в 08:40
Кино

Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда 04:57
Культура

В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Общество

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

РИА Новости 21:53
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное