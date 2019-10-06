Армия и оружие
ДождьТрамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Лидер Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону вопрос создания зоны безопасности на территории Сирии. Согласно сообщению турецкой канцелярии, Эрдоган подчеркнул необходимость создания буферной зоны для «ликвидации террористической угрозы».
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с чего всё началось
Американские должностные лица военных ведомств не выполняют условия соглашения США и Турции по безопасной зоне, заявил ранее Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.Ведомостивчера в 18:59
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Общество
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Газета.Ru вчера в 18:21
Политика
Путин: противники Трампа и России не смотрят даже на шаг вперед
Мифическое вмешательство России в американские выборы было лишь предлогом для введения санкций и давления на президента США Дональда Трампа.
Вести.Ru вчера в 06:33
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
РБК вчера в 17:55
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Армия и оружие
Калининградская область приняла учения расчетов ПВО Балтийского флота
Тактическое учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника прошло на одном из полигонов Калининградской области.
iReactor вчера в 09:08
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости вчера в 18:39
Авто
Эксперты рассказали, почему опасно «выкатывать» бензин до загорания лампочки
Автоэксперты пояснили, что чем чревата ситуация, если регулярно "выкатывать" бензин до того момента, пока загорится лампочка уровня топлива.
Суть событий вчера в 10:59
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Дана Борисова едва не подралась с Анастасией Волочковой
Два года назад Борисова публично порекомендовала Волочковой пройти курс лечения от алкоголизма, что и стало причиной скандала.
Privet-Rostov.ru 05 октября в 04:03
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Политика
Митингующие против формулы Штайнмайера пришли к Верховной раде
РЕН ТВ вчера в 09:11
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Авто
Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
CarsWeek.ru вчера в 23:38
Армия и оружие
ВСУ сообщили о гибели военнослужащего в Донбассе
RT на русском вчера в 13:11
Кино
Warner Bros. снимет два фильма по миру «Матрицы»
Студия Warner Bros. не ограничится одним фильмом по миру «Матрицы». Как сообщает Kinonews.ru, на студии планируют два «матричных» проекта.
Профиль вчера в 09:53
Единоборства
Деревянченко хочет провести реванш с Головкиным
REGNUM вчера в 04:40
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Армия и оружие
Индия официально отказалась от покупки российских Су-57
Avia.pro вчера в 02:17
Общество
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
В управлении МЧС по Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.
Российская газета вчера в 05:00
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Происшествия
Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика
Трамп сообщил о нежелании звонить Зеленскому
Как информирует Axios со ссылкой на три источника, американский лидер признался, что даже не имел желания звонить Зеленскому и сделал это лишь по настоянию главы Минэнерго США Рика Перри.
RuNews24.ru вчера в 03:32