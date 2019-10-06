с чего всё началось

Лидер Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону вопрос создания зоны безопасности на территории Сирии. Согласно сообщению турецкой канцелярии, Эрдоган подчеркнул необходимость создания буферной зоны для «ликвидации террористической угрозы».

Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

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