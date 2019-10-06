Армия и оружие

ДождьДождьТрамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

Лидер Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону вопрос создания зоны безопасности на территории Сирии. Согласно сообщению турецкой канцелярии, Эрдоган подчеркнул необходимость создания буферной зоны для «ликвидации террористической угрозы».
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с чего всё началось
Американские должностные лица военных ведомств не выполняют условия соглашения США и Турции по безопасной зоне, заявил
 ранее Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.
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