Армия и оружие
ДождьТрамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Лидер Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону вопрос создания зоны безопасности на территории Сирии. Согласно сообщению турецкой канцелярии, Эрдоган подчеркнул необходимость создания буферной зоны для «ликвидации террористической угрозы».
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с чего всё началось
Американские должностные лица военных ведомств не выполняют условия соглашения США и Турции по безопасной зоне, заявил ранее Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.Ведомости18:59
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