с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».

Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

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