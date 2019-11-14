Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

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